В Новосибирске девушка выжила после падения с 13 этажа

По его информации, инцидент произошел в Заельцовском районе областной столицы. На видео девушка в черной майке и юбке падает лицом вниз на газон перед многоквартирным домом. Некоторое время она лежит на земле, спустя 20 секунд приходит в себя, переворачивается на спину и наконец садится.