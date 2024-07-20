В Новосибирске девушка выжила после падения с 13 этажа

Жительница Новосибирска сорвалась с 13 этажа и выжила. Запись инцидента подписчик прислал администраторам городского сообщества «АСТ-54 Black».
По его информации, инцидент произошел в Заельцовском районе областной столицы. На видео девушка в черной майке и юбке падает лицом вниз на газон перед многоквартирным домом. Некоторое время она лежит на земле, спустя 20 секунд приходит в себя, переворачивается на спину и наконец садится.
По словам другого читателя телеграм-канала, на камеры попал случай от вечера 18 июля. Мужчина уточнил, что пострадавшую забрали врачи и осмотрели. «Девушка жива, в больнице. Переломов нет, ушиб лёгких, ну и синяк, так сказать, на переднюю часть тела, лица», — отметил он.
Ранее в июне в Томске семилетний мальчик выпал из окна десятого этажа и остался в живых. Прибывшая «скорая помощь» доставила его в медицинское учреждение.
В мае американец сорвался в каньон с высоты 120 метров и отделался легкими ушибами. То, что парень сумел выжить, назвали везением.
Пострадавший прогуливался по бывшей тропе под арочным железнодорожным мостом Хай-Стил-Бридж, одним из самых высоких в стране. Каждый год оттуда падает от пяти до семи человек — большинство из них погибает. При этом по всей территории установлены предупреждения об опасности передвижения там.