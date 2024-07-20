«Чуть ли не психоз»: В Госдуме хотят запретить Hamster Kombat

К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит», — подчеркивает Аксаков.