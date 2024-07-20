«Чуть ли не психоз»: В Госдуме хотят запретить Hamster Kombat

В Государственной думе призвали запретить популярную мобильную игру Hamster Kombat. Такое предложение выдвинул глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Парламентской газетой».
По его словам, коллеги пока не интересовались кликером из телеграма или необходимостью дополнительно регулировать криптовалюты. «Но обсуждать надо точно», — уверен он.
«Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть» — подчеркнул парламентарий.
Отдельно его встревожила механика выполнения заданий за монеты и бустеры их накопления. В частности, игрокам могут предложить посмотреть ролик на ютубе, обычно это Hamster News, новости приложения и криптовалют. Последний ролик на канале набрал 5 млн просмотров меньше, чем за день. Депутат ГД считает это «чуть ли не психозом».
К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит», — подчеркивает Аксаков.
Об игроках кликера забеспокоились и в МВД. Накануне представители ведомства предупредили о массовых кражах аккаунтов в телеграме. Мошенники предлагают пользователям легко вывести деньги из игры, присылают жертве обмана ссылку на фишинговый ресурс, после чего крадут аккаунт.
В министерстве отметили, что среди игроков в криптохомяка немало пожилых людей. Они-то как раз и являются целью злоумышленников, добавили там.
В то же время на маркетплейсах зафиксировали рост спроса на перкуссионные массажеры. Продавцы в объявлениях указывают, что приборы подходят для «быстрой прокачки Hamster Kombat».
В июне по сравнению с маем спрос вырос на 179%, сообщили в Wildbberries. По задумке эти устройства позволяют разминать мышцы, но с запуском криптохомяка у них появилось новое назначение.