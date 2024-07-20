Microsoft предложила клиентам до 15 раз перезагрузить компьютеры, чтобы исправить ошибку Windows

«Мы получили от клиентов отзывы о том, что может потребоваться несколько перезагрузок (по сообщениям, до 15 раз), но в целом отзывы говорят о том, что перезагрузки являются эффективным способом устранения неполадок на данном этапе», — добавили сотрудники корпорации.