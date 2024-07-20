Microsoft предложила клиентам до 15 раз перезагрузить компьютеры, чтобы исправить ошибку Windows

Microsoft посоветовала корпоративным клиентам выключить и включить компьютеры, которые столкнулись с неполадкой службы CrowdStrike. Операцию предлагают повторить до 15 раз. Об этом пишет The Verge со ссылкой на ответ службы поддержки сервиса Microsoft Azure.
«Нам стало известно о проблеме, затрагивающей виртуальные машины под управлением Windows Client и Windows Server с агентом CrowdStrike Falcon, которые могут столкнуться с ошибкой („синим экраном смерти“) и застрять в состоянии перезагрузки», — говорится в сообщении компании.
«Мы получили от клиентов отзывы о том, что может потребоваться несколько перезагрузок (по сообщениям, до 15 раз), но в целом отзывы говорят о том, что перезагрузки являются эффективным способом устранения неполадок на данном этапе», — добавили сотрудники корпорации.
В случае, если множественные перезапуски не помогли, Microsoft рекомендовала удалить неисправный драйвер CrowdStrike.
Гендиректор CrowdStrike, поставщика разработок в сфере информационной безопасности, признал, что сбой связан с ошибкой в его программном обеспечении. «Это не инцидент безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована и исправлена», — написал он в своем твиттере.
Общаясь с журналистами, глава компании принес извинения клиентам и добавил, что системе может понадобиться некоторое время на возвращение к полноценной работоспособности.
The Verge обращает внимание на простоту совета от многомиллиардной корпорации. Издание сравнивает его со ответом персонажей комедийного сериала «Компьютерщики», главные герои которого также работали в отделе айти-поддержки и часто давали аналогичную рекомендацию.
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