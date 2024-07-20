В Германии уволили преподавателя из расследования Насти Красильниковой о насилии над школьницами

Из Франкфуртского университета имени Вольфганга Гёте уволили преподавателя Марка Гондельмана, одного из фигурантов расследования подкаста «После школы». На это обратила внимание авторка подкаста, журналистка Настя Красильникова.
Героини подкаста, бывшие ученицы престижной московской 57-й школы обвинили Гондельмана в сексуализированном насилии. Их знакомство с мужчиной произошло в несовершеннолетнем возрасте, у одной из них он преподавал в летней школе.
Красильникова заметила, что на сайте учебного заведения имя научного сотрудника было переведено в раздел «бывших сотрудников». Расследовательница не привела подробностей окончания их сотрудничества, но отметила, что его студенты и руководство слушали англоязычную версию подкаста, а «университет воспринял эту информацию всерьез».
«Этот результат — один из ответов на вопрос, зачем делать расследование на английском языке. Чтобы институции, на которые мы полагаемся, где бы они ни находились, имели доступ к этой информации» — уверена журналистка.
«Для пострадавших от действий Марка Гондельмана это увольнение означает, что он больше не будет иметь доступа к уязвимым людям — например, к студенткам. Для меня как для журналистки этот результат говорит о том, что наша работа действительно может что‑то изменить. Что обществу нужна информация, которую мы добываем и публикуем, и общество готово делать выводы и предпринимать действия, чтобы мир становился чуточку безопаснее», — добавила Красильникова.
Две ученицы рассказали о принуждении к сексу со стороны Гондельмана. Одна из них, Сара Безрукавникова, познакомилась с ним через друзей родителей, когда ему было 23 года, а ей 11. Спустя какое‑то время они стали встречаться, мужчина принудил девочку к оральному сексу. По ее словам, ей было некомфортно, но она не могла сказать ему об этом и убеждала себя в нормальности происходящего.
Другая героиня подкаста, Ревекка Гершович была ученицей Гондельмана в школе по иаудаике «Самбатион». Их отношения позже стали дружескими, 14-летняя девочка стала жить с 26-летним новым знакомым во время поездок в Израиль. В это время он принуждал ее к сексу без пенетрации и говорил, что она обязана спать со взрослым мужчиной, если находится в его доме.
Кроме Гондельмана «После школы» рассказывает об эпизодах насилия, связанных с бывшим учителем 57 школы Борисом Меерсоном, выпускницей Машей Немзер и профессором математики Орхусского университета в Дании Сергеем Архиповым.