В Германии уволили преподавателя из расследования Насти Красильниковой о насилии над школьницами

Две ученицы рассказали о принуждении к сексу со стороны Гондельмана. Одна из них, Сара Безрукавникова, познакомилась с ним через друзей родителей, когда ему было 23 года, а ей 11. Спустя какое‑то время они стали встречаться, мужчина принудил девочку к оральному сексу. По ее словам, ей было некомфортно, но она не могла сказать ему об этом и убеждала себя в нормальности происходящего.