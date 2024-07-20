«Наши коты обижаются»: Глава Россельхознадзора о снижении экспорта иностранных кормов для животных

По его данным, этой весной также в два раза упали поставки раннего картофеля из Египта. «Это не значит, что был какой‑то умысел или какие‑то проблемы. Это может означать, что появился наш картофель, который стал лучше храниться, и людям просто не надо было покупать молодой. Или молодой картофель стал дороже и люди стали меньше покупать по другим причинам», — считает глава ведомства.