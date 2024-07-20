«Наши коты обижаются»: Глава Россельхознадзора о снижении экспорта иностранных кормов для животных

Импорт иностранных кормов для животных в Россию за год снизился на 40%. Глава Россельхознадзора объяснил это тем, что страна производит достаточно продуктов для внутреннего потребления, а питомцы «обижаются», если не получают обещанные на упаковке ингредиенты. Об этом чиновник заговорил в интервью РБК.
«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано „утка“, а там утки нет, наши коты обижаются», — объясняет руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.
По его данным, этой весной также в два раза упали поставки раннего картофеля из Египта. «Это не значит, что был какой‑то умысел или какие‑то проблемы. Это может означать, что появился наш картофель, который стал лучше храниться, и людям просто не надо было покупать молодой. Или молодой картофель стал дороже и люди стали меньше покупать по другим причинам», — считает глава ведомства.
Между тем, в апреле правительство России в 2,5 раза увеличило пошлину на импорт пива из «недружественных» стран, включая Германию, Чехию и Бельгию. В Минпромторге заявили, что это «позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей».