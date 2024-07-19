В Намибии решили строить дома из грибов

В Намибии придумали способ, как решить проблему с нехваткой жилья в стране. Дома решили строить из грибов. Об этом рассказал The Guardian.
Исследовательская группа MycoHab предложила выращивать вешенки на срезанных сорняках, а затем спрессовывать их в плиты, которые можно использовать при строительстве.
Специалисты надеются, что инициатива поможет решить жилищный кризис Намибии и сделать строительство новых зданий более экологичным. Необходимость в них очень высока: каждый пятый намибиец живет в самодельном доме из отходов и цинковых листов.
Население страны составляет около 2,7 млн человек. Для них требуется построить в кратчайшие сроки не менее полумиллиона домов. У местных жителей при этом нет средств на строительство: почти 90% семей зарабатывают менее 144 долларов в месяц.
Древесные кустарники занимают в Намибии порядка 45 млн гектаров. Поскольку растения проникают в сельскохозяйственные районы, вытесняя траву и другую растительность, их требуется вырубать.
Их сорняков, как правило, производят древесный уголь. Но он серьезно вредит экологии, увеличивая выбросы углекислого газа. Если выращивать на кустарниках грибы, а затем перерабатывать последние в строительные блоки, вредные растения смогут приносить больше пользы стране и ее природе.
Получившиеся плиты, как обещают в MycoHab, будут тяжелее стандартных кирпичей. Но возводить из них дома получится быстрее, что приведет к снижению затрат на строительство. Кроме того, дома из грибов будут огнеупорными.
«Люди думают, что в доме будет пахнуть, потому что блоки сделаны из натуральных материалов, но это не так. Иногда чувствуется небольшой привкус дерева, но в остальном они совершенно без запаха», — рассказала создательница проекта Кристин Хауконго.