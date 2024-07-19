В Китае мужчина проследил за женой с помощью дрона и поймал ее на измене

Он добавил, что заподозрил неладное, когда жена стала отдаляться от него и изменила свой распорядок дня. Она, со слов Цзина, чаще уезжала навестить родителей, отказывалась брать его с собой и стала подолгу задерживаться на работе. Теперь Цзин намерен использовать запись с дрона, чтобы получить развод.