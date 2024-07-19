В Китае мужчина проследил за женой с помощью дрона и поймал ее на измене

В Китае мужчина по имени Цзин заподозрил жену в измене и проследил за ней с помощью дрона. Вскоре китаец получил доказательства романа супруги с ее начальником, сообщил Oddity Central.
Цзин увидел на записи с камеры беспилотника, как жена выходит из офиса с неизвестным мужчиной и садится с ним в машину. Затем оскорбленный муж запечатлел, как пара прошла к уединенному дому, держась за руки.
Супруга Цзина и ее любовник провели наедине около 20 минут. После этого они вновь сели в автомобиль и отправились обратно на работу. Вскоре Цзин догадался, что жена изменяет ему с боссом, который недавно повысил ее в должности.
«Ее другой мужчина — ее работодатель. Он работает на то же фабрике, поэтому им было неудобно заводить там роман, так что моя жена была вынуждена встречаться с ним на природе», — рассказал Цзин.
Он добавил, что заподозрил неладное, когда жена стала отдаляться от него и изменила свой распорядок дня. Она, со слов Цзина, чаще уезжала навестить родителей, отказывалась брать его с собой и стала подолгу задерживаться на работе. Теперь Цзин намерен использовать запись с дрона, чтобы получить развод.