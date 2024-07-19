Город Алушта остался без электричества из‑за аварии на высоковольтных линиях

Город Алушта оказался обесточен из‑за аварии на высоковольтных линиях. Об этом сообщила в телеграм-канале глава администрации населенного пункта Галина Огнева.
Она рассказала, что авария произошла под Ялтой. Без электричества, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, остались около 49 тысяч человек.
Из строя вышли две трансформаторных подстанции в Алуште. Аксенов отметил, что на месте происшествия уже находятся представители технического персонала Алуштинского РЭС.
«Для помощи в ликвидации аварии выехали специалисты Симферопольского РЭС. Актуальная информация с места передается в видеорежиме», — рассказал чиновник, отметив, что держит ситуацию на личном контроле.