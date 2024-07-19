Отец юной студентки Алисы Тепляковой рассказал, что его семья ожидает рождения девятого ребенка

Евгений Тепляков, отец окончивших в восемь лет школу Алисы и Хеймдалля Тепляковых, рассказал, что его семья ожидает рождения девятого ребенка. Новостью мужчина поделился на своем ютуб-канале «Учимся с Алисой».
Тепляков признался, что пополнение в семье произойдет примерно через месяц. Он призвал не осуждать решение завести еще одного ребенка и не «играть в евгенику и решать, кому можно рожать».
«Заводим новых Алис. И кто там говорит, что нам не надо рожать? Мы еще десятерых родим», — сказал многодетный отец.
Мужчина добавил, что сталкивается с хейтом со стороны общественных деятелей и даже журналистов. По мнению Теплякова, людям не нравится, что он разработал систему, позволяющую заканчивать школьную программу в раннем возрасте.
Старшая дочь Теплякова Алиса получила диплом об окончании девяти классов в семь лет, а в восемь сдала ЕГЭ по русскому, математике, информатике и биологии, но ее баллов не хватило, чтобы поступить на бюджет в МГУ. Алису зачислили на платное отделение факультета психологии.
Обучение девятилетней девочки в университете вызвало резонанс. Поведение Евгения Теплякова, который сопровождал несовершеннолетнюю дочь на занятиях, не раз вызывало возмущение одногруппников Алисы. Также Тепляков вступил в конфликт с сотрудниками вуза.
В СПЧ призывали приостановить обучение Алисы в МГУ. Тем временем отец девочки неоднократно критиковал руководство университета и психфака. Позднее он даже потребовал вернуть ему деньги за обучение дочери, но суд отказал мужчине в этом.
Старший сын Тепляковых Хеймдалль окончил школу так же, как и Алиса, в восемь лет. В 2024 году из школы выпустилась и младшая сестра Алисы — восьмилетняя Лея. Третья дочь Тепляковых, семилетняя Терра, получила аттестат о завершении девяти классов.