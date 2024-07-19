Отец юной студентки Алисы Тепляковой рассказал, что его семья ожидает рождения девятого ребенка

Старшая дочь Теплякова Алиса получила диплом об окончании девяти классов в семь лет, а в восемь сдала ЕГЭ по русскому, математике, информатике и биологии, но ее баллов не хватило, чтобы поступить на бюджет в МГУ. Алису зачислили на платное отделение факультета психологии.