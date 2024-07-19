Украинка погибла в Италии после падения в овраг. Несколько часов она просила своего партнера помочь

В ходе расследования выяснилось, что как минимум два года Огрызко подвергалась насилию и угрозам со стороны Батракова. Он неоднократно избивал ее, грозился зарезать с ножом в руке, а однажды сжег все ее вещи и кинул девушку в костер. Пострадавшая ни разу не обратилась в полицию, опасаясь, что это может навредить ей и ее семье.