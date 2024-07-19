Украинка погибла в Италии после падения в овраг. Несколько часов она просила своего партнера помочь

Украинка Марта-Мария Огрызко погибла, упав со скалы на итальянском острове Искья, недалеко от Неаполя. После падения она весь вечер писала просьбы о помощи и звонила своему партнеру — россиянину Илье Батракову, но он оставил ее умирать.
33-летняя Марта-Мария Огрызко было найдена мертвой утром 14 июля, сообщает Il Messaggero. Тело лежало на набережной недалеко от фургона, в котором она проживала со своим партнером, гражданином РФ. На теле Огрызко были обнаружены травмы, которые могли появиться из‑за падения или избиений.
Расследование установило, что днем 13 июля женщина упала в овраг с двухметровой высоты и не смогла самостоятельно передвигаться.
После падения, в 15.45, она написала Батракову: «Я упала», а затем отправила серию сообщений с просьбой о помощи. В последнем сообщении, отправленном в 19.33, Огрызко просила партнера простить ее: «Прости меня за все… пожалуйста, помоги мне встать… так ты спасешь меня». В 21.17 она позвонила россиянину и проговорила с ним пять минут, еще один звонок, в 21.24, остался без ответа.
Батраков оставил просьбы о помощи без внимания. Как пишут итальянские СМИ, девушка умерла после нескольких часов в агонии.
Синяки и ссадины на теле Огрызко послужили основанием для задержания Батракова, которого заподозрили в жестоком обращении. На суде 41-летний мужчина сказал, что в ночь с 13 на 14 июля выходил искать свою партнершу и даже нашел ее живой, но заявил девушке, что «ей придется переночевать там».
В ходе расследования выяснилось, что как минимум два года Огрызко подвергалась насилию и угрозам со стороны Батракова. Он неоднократно избивал ее, грозился зарезать с ножом в руке, а однажды сжег все ее вещи и кинул девушку в костер. Пострадавшая ни разу не обратилась в полицию, опасаясь, что это может навредить ей и ее семье.
По версии следствия, Батраков ненавидел семью партнерши, поскольку они были украинцами, и из‑за их национальности желал им смерти. По этим причинам россиянин не давал Огрызко видеться с родными.