В Рязани пенсионерке пришлось ползти по лестнице на десятый этаж со сломанной ногой

В Рязани пенсионерке с гипсом на сломанной ноге пришлось ползти по лестнице на десятый этаж дома, поскольку в здании уже несколько месяцев не работают лифты. Об этом рассказали в репортаже телеканала «Россия 1».
В доме весной начался капитальный ремонт. В ходе него запланировано обновить лифты. Пока работы не завершили, жители многоэтажки добираются до своих квартир пешком.
Серьезной проблемой это стало для Екатерины Корсаковой: женщина сломала ногу. Чтобы подняться домой, ей требовалась помощь, но бесплатно ее в городе никто не готов был оказать.
«Я позвонила по медучреждениям. Чтобы подняться, [нужно заплатить] 7 тысяч. Такая стоимость. Я пенсионерка, поэтому таких денег нет. Я в гипсе ползком ползла на десятый этаж», — рассказала рязанка.
Жители дома уже жаловались местным властям на неработающие лифты. Рабочие установили кабины, но так и не запустили их из‑за отсутствия необходимой документации. Без подъемных машин дом обходится уже почти три месяца.