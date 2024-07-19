Актер озвучки «Симпсонов» попытался рассмешить лондонского гвардейца, изображая героев шоу

Недавно Cypress Hill превратили шутку из «Симпсонов» в реальность. В одном из эпизодов мультсериала рэперы выступили с Лондонским симфоническим оркестром. Фанаты много лет просили музыкантов воплотить этот момент в жизнь, и их мечты стали реальностью на сцене Альберт-холла.