Актер озвучки «Симпсонов» попытался рассмешить лондонского гвардейца, изображая героев шоу

Актер озвучки «Симпсонов» Хэнк Азария попытался рассмешить королевского гвардейца в Лондоне, изображая персонажей мультфильма. Ролик с его стараниями и несгибаемой волей молодого стража Азария опубликовал в тиктоке.
Вначале видео актер озвучивания шутливо обращается к камере: «Посмотрим, фанатеет ли этот гвардеец от „Симпсонов“». Затем он обращается к стражу порядка хриплым голосом Мо Сизлака — ворчливого бармена: «Я просто хотел поблагодарить вас за службу здесь».
Азария мастерски переходит от одной роли к другой, пародируя начальника полиции Клэнси Виггама, преступника Змея Джейлберда, профессора Фринка, продавца комиксов Джеффа Альбертсона. Но все усилия тщетны. «Он кажется непроницаемым», — сдается актер.
Недавно Cypress Hill превратили шутку из «Симпсонов» в реальность. В одном из эпизодов мультсериала рэперы выступили с Лондонским симфоническим оркестром. Фанаты много лет просили музыкантов воплотить этот момент в жизнь, и их мечты стали реальностью на сцене Альберт-холла.