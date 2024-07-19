Мел Гибcон собирается копать могилы в трейлере «Чудовищного лета»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Чудовищное лето» («Monster Summer»), одну из главных ролей в котором исполнил Мел Гибсон («Храброе сердце», «Бобер»).
Актер сыграл загадочного мужчину, который живет посреди леса. Про него ходят легенды среди местных жителей: люди говорят, что он мог быть шпионом, грабителем банков или даже убийцей.
Его фигура привлекает группу подростков. Во время летних каникул они пробираются на территорию пугающего отшельника, а затем убегают от него. Но герой Гибсона, кажется, совсем не то, чего детям стоит опасаться.
Вскоре с одним из школьников приключается беда: он начинает тонуть в местном водоеме. Мальчик выживает, но меняется и становится похожим на зомби, как говорят его друзья.
Одноклассники начинают подозревать: с их приятелем случилось что‑то по-настоящему жуткое. Выяснять правду они решают с помощью того самого мужчины из уединенного дома в лесу: он, как узнают дети, оказывается детективом в отставке.
Судя по трейлеру, тихий городок среди живописной природы скрывает мрачные тайны. По мнению персонажа Гибсона, вблизи него обитают чудовища, встреча с которыми заставляет людей терять самих себя.
Фильм выйдет в кинопрокат 4 октября, в преддверии Хэллоуина. Его режиссером выступил Дэвид Генри, автор «Того самого года» и звезда ситкома «Волшебники из Вэйверли Плэйс».
Сценарий написали Брайан Шульц и Корнелиус Юлиано. Оператором стал Ларри Блэнфорд. В актерский состав вошли Лоррейн Бракко, Нора Зехетнер, Мейсон Темз, Патрик Ренна, Лайла Пейт, Гэри Уикс, Барбара Гудсон и Джулиан Лернер.