Канадскую армию впервые возглавила женщина

Главнокомандующим канадской армией впервые стала женщина — генерал Дженни Кариньян. Об этом сообщает Associated Press. Кариньян также стала первой женщиной, возглавившей армию одной из стран Большой двадцатки.
«Это может создать модель и изменить представление о том, что возможно для женщин. Это большой шаг вперед. Это результат многих, многих лет работы в канадских вооруженных силах», — сказала она.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот день историческим, а саму Кариньян — образцом для подражания для канадцев и всего мира.
Дженни Кариньян была первой женщиной, командовавшей боевым подразделением в канадских вооруженных силах. Во время командировок она ездила в Ирак, Афганистан, Сирию и Боснию.
Последние три года она была главой отдела профессионального поведения и культуры в армии. Эта должность была создана в 2021 году после скандала с сексуализированными домогательствами среди военных.