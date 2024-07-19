Канадскую армию впервые возглавила женщина

Сегодня в 20:34
Фото: Jennie Carignan/Facebook

Главнокомандующим канадской армией впервые стала женщина — генерал Дженни Кариньян. Об этом сообщает Associated Press. Кариньян также стала первой женщиной, возглавившей армию одной из стран Большой двадцатки.

«Это может создать модель и изменить представление о том, что возможно для женщин. Это большой шаг вперед. Это результат многих, многих лет работы в канадских вооруженных силах», — сказала она.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот день историческим, а саму Кариньян — образцом для подражания для канадцев и всего мира.

Дженни Кариньян была первой женщиной, командовавшей боевым подразделением в канадских вооруженных силах. Во время командировок она ездила в Ирак, Афганистан, Сирию и Боснию.

Последние три года она была главой отдела профессионального поведения и культуры в армии. Эта должность была создана в 2021 году после скандала с сексуализированными домогательствами среди военных.

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