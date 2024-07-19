Россияне смогут посмотреть Олимпийские игры на сайте МОК

Россияне смогут посмотреть трансляции Олимпийских игр в Париже на сайте Международного олимпийского комитета. Об этом написали на официальном портале организации.
Там разместили информацию, где искать трансляции соревнований жителям разных стран. Ранее предполагалось, что Олимпиаду покажут федеральные российские телеканалы, но они отказались от трансляций впервые за 40 лет.
Причиной стал запрет использования на турнире флага и гимна России, а также участие в нем ограниченного числа российских спортсменов. Их на Играх будет лишь 15: семь мужчин и восемь девушек.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. За их безопасность будут отвечать более 35 тыс. полицейских и жандармов, а также 18 тыс. солдат — всем им запретили жевать жвачку во время службы.