Россияне смогут посмотреть Олимпийские игры на сайте МОК

Сегодня в 20:06
Фото: Christin Hume/Unsplash

Россияне смогут посмотреть трансляции Олимпийских игр в Париже на сайте Международного олимпийского комитета. Об этом написали на официальном портале организации.

Там разместили информацию, где искать трансляции соревнований жителям разных стран. Ранее предполагалось, что Олимпиаду покажут федеральные российские телеканалы, но они отказались от трансляций впервые за 40 лет.

Причиной стал запрет использования на турнире флага и гимна России, а также участие в нем ограниченного числа российских спортсменов. Их на Играх будет лишь 15: семь мужчин и восемь девушек.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. За их безопасность будут отвечать более 35 тыс. полицейских и жандармов, а также 18 тыс. солдат — всем им запретили жевать жвачку во время службы.

Подробности по теме
Австралиец ампутировал часть пальца, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами