Великобритания первой в Европе одобрила искусственное мясо

Компания Meatly уже в этом году начнет продавать искусственно выращенную курятину производителям кормов. Гендиректор стартапа Оуэн Энсор сказал, что одобрение его продукции в Великобритании стало возможно благодаря Брекзиту, который позволил отступать от строгих правил ЕС. По его мнению, это послужит стартом для развития рынка искусственного мяса.