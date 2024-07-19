Великобритания первой в Европе одобрила искусственное мясо

Великобритания стала первой страной в Европе, где разрешили продажу искусственного мяса, «выращенного в лабораторных условиях». Пока такое мясо смогут использовать лишь в кормах для животных, сообщает Financial Times.
Компания Meatly уже в этом году начнет продавать искусственно выращенную курятину производителям кормов. Гендиректор стартапа Оуэн Энсор сказал, что одобрение его продукции в Великобритании стало возможно благодаря Брекзиту, который позволил отступать от строгих правил ЕС. По его мнению, это послужит стартом для развития рынка искусственного мяса.
Предприниматель отметил, что спрос на такую продукцию обусловлен «парадоксом любителей животных» — владельцы домашних питомцев выступают против жестокого обращения с животными, однако менее разборчивы в вопросах их питания. Согласно опросу Университета Винчестера, 50% британцев кормили бы искусственным мясом своих домашних животных, а 32% ели бы его сами.
Использование искусственного мяса в человеческой пище британские регуляторы пока не одобрили. Ранее на такой шаг решились США, Израиль и Сингапур.
В отличие от растительного мяса, которое производится из соевого или горохового белка, культивированное мясо выращивается в лабораторных условиях из клеток, которые были частью полноценного животного.