Французским полицейским запретят жевать жвачку во время Олимпиады

Сегодня в 19:22
Фото: ev/Unsplash

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен запретил парижским полицейским и жандармам жевать жвачку во время службы на Олимпийских играх. Об этом сообщила Le Soir.

Он назвал правоохранителей «лицом Франции» и призвал их демонстрировать «твердость, безопасность и гостеприимство». «Мы все переживаем важный репутационный момент», — подчеркнул Дарманен.

«Не стесняйтесь быть вежливыми и улыбаться. За нами будет следить весь мир. У вас никогда не будет возможности произвести хорошее первое впечатление во второй раз», — отметил министр.

Он добавил, что полицейским не следует «смотреть в мобильные телефоны» во время дежурства. «Приветствуем людей и сохраняем спокойствие при любых обстоятельствах», — указал глава МВД.

Дарманен напомнил, что «достаточно одного или двух человек, которые поведут себя нехорошо, чтобы это попало в заголовки газет».

Безопасность проведения Олимпиады во Франции будут обеспечивать около 35 тыс. полицейских и жандармов, а также 18 тыс. солдат. В день открытия Игр число правоохранителей будет увеличено еще на 10 тыс. человек.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования впервые за 40 лет не покажут на российском телевидении. Тем не менее в них примут участие 15 спортсменов из России.

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