Журналиста Олега Кашина* объявили в розыск по уголовной статье

Сегодня в 18:42
Фото: @kshn

МВД объявило в розыск российского журналиста и публициста Олега Кашина*, который живет в Лондоне. Его карточка появилась в базе данных ведомства.

По какой именно уголовной статье разыскивают Кашина, не уточняется. Ранее о деле против журналиста не сообщалось.

В комментарии РБК Кашин сказал, что ему тоже неизвестны причины объявления его в розыск. По данным Mash, на журналиста завели уголовное дело по статье о призывах к терроризму после того, как на него пожаловался неназванный житель Ханты-Мансийского округа.

В июне 2022 года Минюст внес Кашина в список иностранных агентов. С тех пор суд в Калининграде назначил ему шесть штрафов за немаркировку, в том числе три — за последний год.

Олег Кашин ранее работал в «Комсомольской правде», «Коммерсанте», «Известиях», на «Дожде»*. С 2016 года проживает в Лондоне, ведет ютуб-канал.

* Олег Кашин и «Дождь» внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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