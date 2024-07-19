Журналиста Олега Кашина* объявили в розыск по уголовной статье

В комментарии РБК Кашин сказал, что ему тоже неизвестны причины объявления его в розыск. По данным Mash, на журналиста завели уголовное дело по статье о призывах к терроризму после того, как на него пожаловался неназванный житель Ханты-Мансийского округа.