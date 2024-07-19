Журналиста Олега Кашина* объявили в розыск по уголовной статье

МВД объявило в розыск российского журналиста и публициста Олега Кашина*, который живет в Лондоне. Его карточка появилась в базе данных ведомства.
По какой именно уголовной статье разыскивают Кашина, не уточняется. Ранее о деле против журналиста не сообщалось.
В июне 2022 года Минюст внес Кашина в список иностранных агентов. С тех пор суд в Калининграде назначил ему шесть штрафов за немаркировку, в том числе три — за последний год.
Олег Кашин ранее работал в «Комсомольской правде», «Коммерсанте», «Известиях», на «Дожде»*. С 2016 года проживает в Лондоне, ведет ютуб-канал.
* Олег Кашин и «Дождь» внесены Минюстом в реестр иноагентов.