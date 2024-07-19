adidas удалил рекламу с Беллой Хадид из‑за ее палестинского происхождения

Бренд спортивной одежды adidas удалил рекламу кроссовок с моделью Беллой Хадид и извинился за ее создание. Все из‑за палестинского происхождения Хадид и обстоятельств, при которых были созданы кроссовки, сообщил USA Today.
Модель спортивной обуви SL Super Light 72 выпустили к Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. На Играх произошел теракт: палестинская группировка «Черный октябрь» напала на членов сборной Израиля. В результате атаки погибли 12 человек.
Учитывая эти трагические события, поклонники бренда посчитали выбор Хадид в качестве лица рекламной кампании перезапуска линейки SL Super Light 72 некорректным. Модель призвали заменить в том числе представители Американского еврейского комитета.
«Мы осознаем, что [покупателями] были установлены связи с трагическими историческими событиями — хотя они были совершенно непреднамеренны — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство», — заявили в adidas.
Компания пообещала пересмотреть свои рекламные проекты. Представители бренда подчеркнули, что «верят в спорт как объединяющую силу во всем мире и продолжат усилия по защите разнообразия и равенства».