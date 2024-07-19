«Оргазмы и никакой уверенности в завтрашнем дне»: Okko опубликовал тизер сериала «Взрослые»

«Я написала историю про себя и своих подруг. Про нашу дружбу и про наше взросление. Так часто бывает, что в 25 лет ты еще не знаешь, кем хочешь стать и не нашел любовь всей своей жизни. Ты страдаешь, мучаешься, ждешь совета от подруги. Ты ищешь себя», — рассказала Тодоровская.