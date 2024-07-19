«Оргазмы и никакой уверенности в завтрашнем дне»: Okko опубликовал тизер сериала «Взрослые»

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Взрослые» — драмеди о трех подругах, которое поставила Екатерина Тодоровская, а спродюсировал ее отец Валерий Тодоровский, известный по проектам «Оттепель» и «Стиляги».
Фрагмент шоу знакомит зрителей с главными героинями шоу: Лизой, Соней и Яной. Их сыграли звезда «Черного облака» Мария Мацель, Анастасия Талызина («Я делаю шаг», «Воздух») и Стася Милославская («Огонь», «Лада Голд»).
Актрисы предстали в образах лучших подруг, знакомых друг с другом с самого детства. Девушки, согласно сюжету, знают друг о друге абсолютно все и вместе пытаются построить свое счастье, мечтают и, кажется, отказываются взрослеть.
«Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но наши подруги в свои 25 лет живут не по сценарию и отказываются следовать общепринятым правилам жизни», — говорится в синопсисе проекта.
Помимо трех центральных актрис, во «Взрослых» приняли участие Анна Невская, Наталья Щукина, Елена Морозова, Елена Смирнова, Олег Отс, Кирилл Балобан, Анастасия Дьячук, Игорь Кузнецов, Иван Алексеев и Кирилл Буханцев.
Оператором-постановщиком сериала выступил Евгений Коропцов, работавший над «Проектом „Анна Николаевна“» и «Тестом на беременность-3». Художниками-постановщиками стали Дарьяна Гизатулина и Юлия Макушина.
«Я написала историю про себя и своих подруг. Про нашу дружбу и про наше взросление. Так часто бывает, что в 25 лет ты еще не знаешь, кем хочешь стать и не нашел любовь всей своей жизни. Ты страдаешь, мучаешься, ждешь совета от подруги. Ты ищешь себя», — рассказала Тодоровская.
Милославская добавила, что зрителей ждет «трогательная, смешная и грустная одновременно история про взросление, про сепарацию от родителей» и «про женское». Сериал выйдет в Okko в 2024 году.
Первый эпизод шоу уже показали на фестивале «Пилот». Жюри удостоило его специального приза «За лучший режиссерский дебют».