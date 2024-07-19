В России официально выйдет автобиография Бритни Спирс

В том числе Бритни Спирс заявила, что во время отношений с Тимберлейком в начале 2000-х годов она забеременела и сделала аборт. Она написала, что певец настаивал на аборте, так как считал, что они оба слишком молоды для детей: они начали встречаться, когда обоим было по 18 лет.