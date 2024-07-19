В России официально выйдет автобиография Бритни Спирс

«Бомбора» объявила, что официально издаст автобиографию Бритни Спирс «The Woman in Me» («Женщина во мне»). Книга выйдет осенью 2024 года.
«Да, действительно, мы достигли предварительных договоренностей с представителями певицы и ее агентами. Правообладателем в России станет издательство „Бомбора“», — рассказал Рамиль Фасхутдинов, главредактор издательства (входит в издательскую группу «Эксмо»).
В книге Спирс делится воспоминаниями о своем пути к славе, а также подробно рассказывает о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи. В своих мемуарах певица без прикрас рассказала о самых тяжелых и пугающих периодах в своей жизни.
В том числе Бритни Спирс заявила, что во время отношений с Тимберлейком в начале 2000-х годов она забеременела и сделала аборт. Она написала, что певец настаивал на аборте, так как считал, что они оба слишком молоды для детей: они начали встречаться, когда обоим было по 18 лет.
После выхода первого за пять лет сольного трека певца поклонники Бритни начали пытаться не пустить его на первую строчку чартов. Они начали пушить композицию певицы «Femme Fatal» 2011 года: покупать ее в iTunes и активно слушать на стримингах.