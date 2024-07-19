Главным эмодзи 2024 года стало плавящееся лицо

Сегодня в 16:52
Фото: Emojipedia

Плавящееся лицо стало главным эмодзи 2024 года. Emojipedia подвела итоги конкурса World Emoji Awards.

Победителей выбирали методом «игра на вылет» (playoff). В полуфинале плавящееся лицо победило эмодзи, которое отдает честь, а в финале обошло лицо, сдерживающее слезы.

Чтобы определить победителя, Emojipedia устроила голосование в соцсети X. Пользователям было необходимо выбрать не самый популярный смайл, а тот, что лучше всего описывает 2024 год без слов.

Почетный приз за «прижизненные достижения» (Lifetime Achievement Award) получил эмодзи блестки (✨). Этот приз присуждают не снижающим популярность эмодзи. Блестки с 2015 года входят в топ-10 самых используемых смайликов в мире.

Самым популярным новым эмодзи стало лицо, покачивающее горизонтально головой. Второе место заняло лицо, покачивающее головой вертикально, а третье место — птица Феникс.

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