Австралиец ампутировал часть пальца, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже

Игроку мужской сборной Австралии по хоккею на траве Мэтью Доусону ампутировали безымянный палец, чтобы он смог принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом говорится на сайте турнира.
Доусон сломал безымянный палец правой руки. Однако он решил не накладывать гипс, а ампутировать поврежденную часть, чтобы быть уверенным в том, что он сможет сыграть в Париже через две недели.
По словам Доусона, решение было тщательно обдуманным. «Я принял взвешенное решение вместе с пластическим хирургом не только ради возможности сыграть в Париже, но и для дальнейшей жизни.
Лучшим вариантом для меня было удалить верхнюю часть пальца. В данный момент это немного меняет дело, и, думаю, это захватывающий вызов», — сказал он.
Тренер Колин Батч отметил, что Доусон уже вернулся к тренировкам. Австралия встретится с чемпионами Олимпиады в Рио 2016 года из Аргентины в своем первом матче в Париже 27 июля.