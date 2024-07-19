Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам

Сегодня в 15:09
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Свердловский областной суд приговорил журналиста московского бюро The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича к 16 годам колонии строго режима по делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прокурор на заседании 19 июля запрашивал для журналиста 18 лет колонии строго режима.

Эвана Гершковича задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. На него завели уголовное дело по статье 276 УК (шпионаж), которая предполагает до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2023 года журналист собирает в Свердловской области секретную информацию о деятельности предприятия «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.

The Wall Street Journal настаивает, что журналист издания занимался в России исключительно журналистской деятельностью и в Свердловской области находился для сбора материалов для статьи.

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