Дочь эмира Дубая объявила мужу о разводе через соцсети

У себя в инстаграме* она написала: «Дорогой муж, поскольку ты занят другими спутниками, я объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой, Я Развожусь С Тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена».