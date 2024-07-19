Дочь эмира Дубая объявила мужу о разводе через соцсети

Дочь премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Махра бинт Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум объявила своему мужу о разводе в соцсетях.
У себя в инстаграме* она написала: «Дорогой муж, поскольку ты занят другими спутниками, я объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой, Я Развожусь С Тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена».
Как отмечает CNN, 30-летняя принцесса воспользовалась практикой тройного талака, которая существует в некоторых мусульманских странах. Она предполагает, что брак считается прекращенным после троекратного заявления о разводе. Правда, обычно к этой практике прибегают мужчины, а в некоторых государствах такой метод развода запрещен.
Сперва некоторые предположили, что аккаунт Махры взломали, но ее заявление о разводе опубликовано там уже больше двух суток, а все совместные фотографии с мужем были удалены. Не осталось общих фотографий и в аккаунте супруга.
Принцесса вышла замуж за члена правящей семьи Дубая, шейха Мана ибн Мохаммед Аль Мактума в прошлом году. Гламурная церемония освещалась в журналах Harper’s Bazaar Arabia и Grazia. Вскоре у пары родилась дочь.
Махра активно ведет соцсети и участвует в светских мероприятиях в Дубае, украшая обложки региональных журналов, что необычно для женщин из королевской семьи, отмечает CNN. У принцессы почти полмиллиона подписчиков в инстаграме, где она рассказывает о своих хобби, любви к лошадям и благотворительной деятельности.
Ранее другая дочь эмира Дубая пыталась сбежать из ОАЭ. Она записала правозащитникам видео, в котором обвинила отца в пытках, убийствах и отправке в тюрьму многих женщин, которые не подчинялись ему.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.