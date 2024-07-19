В России стартовали съемки фантастического сериала «Радар» о падении НЛО

Шестиклассники Леха, Толя и Сема решают отправиться на поиски метеорита, предвкушая славу и известность. Однако во время блужданий по лесу Леха теряется, и его поиски запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем‑то очень странным.