В России стартовали съемки фантастического сериала «Радар» о падении НЛО

В России начались съемки нового фантастического сериала «Радар». Студии Originals Production и Mem Cinema Production разработали его для онлайн-кинотеатра Okko.
Действие проекта разворачивается в 1988 году. По сюжету в окрестностях советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект.
Шестиклассники Леха, Толя и Сема решают отправиться на поиски метеорита, предвкушая славу и известность. Однако во время блужданий по лесу Леха теряется, и его поиски запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем‑то очень странным.
Вскоре в городе начинают происходить загадочные события. Школьники замечают, что местных жителей словно подменили и ведут эти «подмененные» себя крайне подозрительно: совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах.
Режиссером, автором идеи и сценаристом сериала выступил Константин Смирнов («Телохранители», «Жуки», «Девушки с Макаровым»). Он написал эту историю в соавторстве с Алексеем Безенковым («Ваша честь», «Русалки»).
Роли в сериале исполнили Владислав Абашин, Александр Ильин-мл., Виктория Исакова, Денис Косяков, Анатолий Кот, Павел Юдин, Ксения Кутепова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев, Ростислав Харин и другие.
«Снять такой сериал было моей давней мечтой! Сценарий мы писали по фантастическому произведению, которое произвело на меня огромное впечатление еще в детстве. Да, это та же завязка, но абсолютно другая история, полностью оригинальная», — сказал Константин Смирнов.
«Наш сериал уникально сочетает разнообразные тематические направления, что сразу привлекло мое внимание. Именно поэтому данная история вызвала у нас столь сильный интерес. Завершение кастинга только укрепило нашу уверенность в успехе проекта, который, можно уверенно заявить, превзошел все наши ожидания», — добавил продюсер Давид Цаллаев.