В «Яндекс Еде» появилась возможность создавать подборки ресторанов и делиться ими

Сегодня в 10:40
Фото: kayleigh harrington/Unsplash

«Яндекс Еда» анонсировала новую функцию приложения — теперь в нем можно создавать собственные подборки ресторанов, делиться ими и сохранять себе рекомендации других пользователей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Новая фича появится у авторизованных пользователей «Яндекс Еды» после обновления приложения. Для создания подборки нужно будет нажать на значок закладки в ленте ресторанов или карточке заведения — сервис предложит добавить его в коллекции «Хочу сходить», «Хочу заказать», если у ресторана есть услуга доставки, или сформировать свою.

Найти новые заведения для своих подборок можно во вкладке «Гид». Там будут собраны персональные рекомендации, а фильтры помогут подобрать места по виду кухни или типу заведения.

Сотрудники сервиса считают, что с новой функцией в приложении будет еще удобнее выбирать и находить заведения, а для ресторанов попадание в коллекции станет возможностью увеличить количество заказов и привлечь новых гостей в офлайне.

Списком можно будет поделиться с друзьями, выбрав настройку доступа «Могут видеть другие». Чужие подборки, которые пользователь сохраняет себе, будут отображаться в боковом меню приложения в разделе «Коллекции», а также в сценарии «Гид».

Новую функцию решили ввести, основываясь на информации о выборе заведений пользователями. По данным «Яндекс Еды», 67% из них выбирают рестораны и кафе по рекомендациям знакомых. Сотрудники сервиса пообещали, что раздел «Коллекции» будет развиваться, а в «Гиде» появится лента с самыми популярными подборками.

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