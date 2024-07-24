В «Яндекс Еде» появилась возможность создавать подборки ресторанов и делиться ими

Новая фича появится у авторизованных пользователей «Яндекс Еды» после обновления приложения. Для создания подборки нужно будет нажать на значок закладки в ленте ресторанов или карточке заведения — сервис предложит добавить его в коллекции «Хочу сходить», «Хочу заказать», если у ресторана есть услуга доставки, или сформировать свою.