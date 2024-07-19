На Канье Уэста подали в суд за незаконное использование чужой музыки на альбоме «Donda»

Диджей Халил и еще три артиста подали иск против Канье Уэста за несогласованное использование их музыки в двух треках на альбоме «Donda» 2021 года, передает Variety.
Иск подала организация Artist Revenue Advocates, которой артисты Халил, Сэм Барш, Дэн Сиф и Джош Миз передали права на композиции, после нескольких лет безуспешных попыток получить авторские отчисления с продаж пластинки. В прошлом исполнители сотрудничали с Эминемом, Дрейком, Кендриком Ламаром и The Weeknd.
Иск касается двух песен с альбома Уэста — «Moon» и «Hurricane», последняя из которых получила «Грэмми» в номинации «Лучшее исполнение мелодичного рэпа» в 2022 году. В 2018 году музыканты вместе работали над несколькими идеями, а затем выложили их включили их в композиторский пакет, а затем выложили на продажу. Уэст якобы запрашивал разрешение на использование музыки для «Hurricane», но ему отказали.
Йе обвиняют в том, что он использовал музыку, несмотря на запрет со стороны ее создателей, а при ее релизе даже не указал музыкантов в качестве авторов и продюсеров. ARA требует суда присяжных, и хотя конкретная денежная компенсация не указана, компания отметила, что на композициях Уэст заработал не менее 15 млн долларов на стримингах, а также исполнял треки на концертах, принесших ему около 14 млн долларов от продажи мерча.
В иске также утверждается, что Уэст получил косвенную прибыль от партнерства с Gap и Balenciaga во время выхода альбома с этими песнями. «Этот иск касается прав артистов, музыкантов и авторов песен решать, как их произведения выпускаются и используются», — говорится в документе.
Это не первый иск о защите авторских прав, с которым рэпер столкнулся только в этом году. Правообладатели Донны Саммер подали иск и впоследствии урегулировали его с Уэстом за использование фрагмента песни «I Feel Love» в треке на альбоме «Vultures 1», а Оззи Осборн угрожал судебным иском за использование сэмпла песни Black Sabbath «Iron Man» в другой композиции.