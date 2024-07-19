На Канье Уэста подали в суд за незаконное использование чужой музыки на альбоме «Donda»

Йе обвиняют в том, что он использовал музыку, несмотря на запрет со стороны ее создателей, а при ее релизе даже не указал музыкантов в качестве авторов и продюсеров. ARA требует суда присяжных, и хотя конкретная денежная компенсация не указана, компания отметила, что на композициях Уэст заработал не менее 15 млн долларов на стримингах, а также исполнял треки на концертах, принесших ему около 14 млн долларов от продажи мерча.