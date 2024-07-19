«Фикбук» заблокирует контент с ЛГБТ-персонажами* на территории России

Сегодня в 12:35
Фото: Christin Hume/Unsplash

Сайт с фанфиками «Фикбук» объявил, что выполнит требования Роскомнадзора. Администраторы заблокируют для пользователей из России доступ к контенту с ЛГБТ-персонажами*.

«Это означает, что при попытке прочитать из России работы с направленностями „Слэш“ (романтические отношения между мужчинами) и „Фемслэш“ (между женщинами) вы увидите ошибку „недоступно в РФ“.

Авторы, естественно, сохранят доступ к своим работам, отзывам, лайкам и всему остальному. Остальной сайт будет работать как обычно», — говорится в сообщении «Фикбука».

Администрация сайта также отметила, что отказалась от плана переносить все работы с ЛГБТ-персонажами на отдельную платформу. «Этими мерами мы полностью соблюдаем законы РФ и рассчитываем, что они приведут к снятию блокировки», — говорится в сообщении.

12 июля Роскомнадзор заблокировал «Фикбук» из‑за пропаганды ЛГБТ. В ведомстве говорили, что РКН неоднократно требовал от сайта удалять «запрещенную информацию». Однако запрещенная информация пропадала с указанных страниц и переносилась на другие.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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