«Фикбук» заблокирует контент с ЛГБТ-персонажами* на территории России

Администрация сайта также отметила, что отказалась от плана переносить все работы с ЛГБТ-персонажами на отдельную платформу. «Этими мерами мы полностью соблюдаем законы РФ и рассчитываем, что они приведут к снятию блокировки», — говорится в сообщении.