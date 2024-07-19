В Балашихе мужчина полгода подмешивал яд в еду мамы и отчима

Сегодня в 12:01
Фото: Denise Chan/Unsplash

В Балашихе задержали мужчину после того, как он полгода подсыпал яд в еду родственников. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Местного 25-летнего жителя подозревают в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным СК, с января по июнь 2024 года мужчина подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества.

Самочувствие пары резко ухудшилось, и тогда они обратились в больницу. Там врачи не смогли установить причину, поэтому они обратились в следственный отдел. Во время экспертиз в квартире мужчины и женщины обнаружили продукты, в которых нашли химию, способную убить человека.

Сотрудники СК установили камеры в квартире пострадавших и выяснили, что вещества подсыпал сын женщины. На допросе он во всем признался. Сейчас мужчина задержан, возбуждено дело.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами