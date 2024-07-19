В Балашихе мужчина полгода подмешивал яд в еду мамы и отчима

В Балашихе задержали мужчину после того, как он полгода подсыпал яд в еду родственников. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Местного 25-летнего жителя подозревают в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным СК, с января по июнь 2024 года мужчина подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества.
Самочувствие пары резко ухудшилось, и тогда они обратились в больницу. Там врачи не смогли установить причину, поэтому они обратились в следственный отдел. Во время экспертиз в квартире мужчины и женщины обнаружили продукты, в которых нашли химию, способную убить человека.
Сотрудники СК установили камеры в квартире пострадавших и выяснили, что вещества подсыпал сын женщины. На допросе он во всем признался. Сейчас мужчина задержан, возбуждено дело.