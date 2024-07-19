В Балашихе мужчина полгода подмешивал яд в еду мамы и отчима

Самочувствие пары резко ухудшилось, и тогда они обратились в больницу. Там врачи не смогли установить причину, поэтому они обратились в следственный отдел. Во время экспертиз в квартире мужчины и женщины обнаружили продукты, в которых нашли химию, способную убить человека.