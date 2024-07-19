Умерла актриса Чжэн Пэйпэй, известная по фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

Чжэн родилась в Шанхае в 1946 году, а в 1962 году переехала в Гонконг. Там она начала сотрудничать с культовой студией «Shaw Studios», которая считается родоначальницей фильмов о кунг-фу. Дебютом актрисы стал драматический фильм «Камень влюбленных». Вскоре бывшая танцовщица стала одной из главных звезд в фильмах о боевых искусствах, боевиках и фехтовании.