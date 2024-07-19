Умерла актриса Чжэн Пэйпэй, известная по фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

Чжэн Пэйпэй, сыгравшая в номинированном на «Оскар» фильме Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», умерла на 78-м году жизни в районе залива Сан-Франциско от дегенеративного заболевания мозга, передает Deadline.
Чжэн родилась в Шанхае в 1946 году, а в 1962 году переехала в Гонконг. Там она начала сотрудничать с культовой студией «Shaw Studios», которая считается родоначальницей фильмов о кунг-фу. Дебютом актрисы стал драматический фильм «Камень влюбленных». Вскоре бывшая танцовщица стала одной из главных звезд в фильмах о боевых искусствах, боевиках и фехтовании.
Ее прорывной ролью стал боевик 1966 года «Выпей со мной» Кинга Ху. Фильм считали гонконгским претендентом на «Оскар», однако картина не была номинирована. В 1970-х годах Чжэн переехала в Сан-Франциско, где училась в бизнес-школе Калифорнийского университета в Ирвайне и воспитывала четверых детей.
Самой большой работой актрисы стала роль злодейки Джейд Фокса в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» в 2000 году. Фильм получил четыре премии «Оскар» и стал первой лентой на иностранном языке, собравшей в США более 100 млн долларов.
Позднее Чжэн снималась в фильмах «Обнаженное оружие», «Легендарные амазонки», «Ритмично напевая», а также в ремейке мультфильма «Мулан».