Бывшего депутата от ЛДПР Сергея Абельцева арестовали по обвинению в торговле должностями в Госдуме

«[Абельцев] сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата», — уточнили следователи.