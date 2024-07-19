Бывшего депутата от ЛДПР Сергея Абельцева арестовали по обвинению в торговле должностями в Госдуме

Сегодня в 10:50
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы и члена партии ЛДПР Сергея Абельцева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По версии следствия, он предлагал за вознаграждение организовать трудоустройство помощником депутата. Абельцеву грозит до 10 лет. Экс-депутата арестовали накануне.

«[Абельцев] сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы, в связи с чем, по его словам, он имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата», — уточнили следователи.

В ЛДПР заявили, что Абельцев давно в жизни партии не участвует и за его судьбой они не следят.

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