Произошел сбой в работе Windows. По всему миру пострадали банки, авиакомпании и СМИ

Сегодня в 10:27
Фото: Surface/Unsplash

В работе операционной системы Windows произошел массовый сбой. Из‑за этого по всему миру пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, сообщает The Guardian. Россию эта проблема не затронула.

По данным The Verge, сбой произошел из‑за некорректного обновления от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. Издание уточняет, что тысячи компьютеров столкнулись с критической ошибкой при загрузке устройств, работающих на базе этой ОС, известной как синий экран смерти (BSOD). Microsoft заявила, что предпринимает «действия по устранению неполадок».

Из‑за сбоя авиакомпании и аэропорты США, Испании, Берлина, Индии, Турции и других стран приостановили работу и отменили вылеты. Согласно данным FlightAware, только авиакомпания Frontier отменила 131 рейс и задержала еще 223, что составляет почти 30% всех ее авиаперевозок.

Британский телеканал Sky News сообщил, что не смог вести свою телетрансляцию, а жителям штата Аляска в США не удалось позвонить в службы спасения. Синие экраны смерти также парализовали работу больниц, банков и фондовых бирж Британии, США, Израиля и других стран.

Расскажите друзьям
Теги:
Microsoft
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами