Произошел сбой в работе Windows. По всему миру пострадали банки, авиакомпании и СМИ

Из‑за сбоя авиакомпании и аэропорты США, Испании, Берлина, Индии, Турции и других стран приостановили работу и отменили вылеты. Согласно данным FlightAware, только авиакомпания Frontier отменила 131 рейс и задержала еще 223, что составляет почти 30% всех ее авиаперевозок.