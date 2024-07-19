Произошел сбой в работе Windows. По всему миру пострадали банки, авиакомпании и СМИ

В работе операционной системы Windows произошел массовый сбой. Из‑за этого по всему миру пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, сообщает The Guardian. Россию эта проблема не затронула.
По данным The Verge, сбой произошел из‑за некорректного обновления от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. Издание уточняет, что тысячи компьютеров столкнулись с критической ошибкой при загрузке устройств, работающих на базе этой ОС, известной как синий экран смерти (BSOD). Microsoft заявила, что предпринимает «действия по устранению неполадок».
Из‑за сбоя авиакомпании и аэропорты США, Испании, Берлина, Индии, Турции и других стран приостановили работу и отменили вылеты. Согласно данным FlightAware, только авиакомпания Frontier отменила 131 рейс и задержала еще 223, что составляет почти 30% всех ее авиаперевозок.
Британский телеканал Sky News сообщил, что не смог вести свою телетрансляцию, а жителям штата Аляска в США не удалось позвонить в службы спасения. Синие экраны смерти также парализовали работу больниц, банков и фондовых бирж Британии, США, Израиля и других стран.