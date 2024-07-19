«Сегодня это страшная трагедия»: глава Коми предложил запретить интернет для детей

«Но нужна политическая воля высшего руководства страны на то, чтобы закрыть интернет-пространство для детей. Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в Интернет.