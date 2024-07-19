«Сегодня это страшная трагедия»: глава Коми предложил запретить интернет для детей

Сегодня в 10:03
Фото: Alejandro Escamilla/Unsplash

Глава Коми Владимир Уйба предложил ограничить детям доступ к интернету. Он заявил об этом на заседании Семейного совета, сообщает агентство БНК.

По его словам, в регионе достаточно ресурсов, чтобы пользоваться интернетом только в школе, тематических кружках, секциях и IT-кубах.

«Но нужна политическая воля высшего руководства страны на то, чтобы закрыть интернет-пространство для детей. Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в Интернет.

Кто‑то становится игроманами, зависимыми, пользователями всяких порно-сайтов. Кто‑то начинает переписываться не пойми с кем, оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением, растлением», — сказал Уйба.

Он также заявил, что в советское время дети были действительно счастливыми людьми, а то, что происходит сейчас, это беда.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами