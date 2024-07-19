«Сегодня это страшная трагедия»: глава Коми предложил запретить интернет для детей

Глава Коми Владимир Уйба предложил ограничить детям доступ к интернету. Он заявил об этом на заседании Семейного совета, сообщает агентство БНК.
По его словам, в регионе достаточно ресурсов, чтобы пользоваться интернетом только в школе, тематических кружках, секциях и IT-кубах.
«Но нужна политическая воля высшего руководства страны на то, чтобы закрыть интернет-пространство для детей. Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в Интернет.
Кто‑то становится игроманами, зависимыми, пользователями всяких порно-сайтов. Кто‑то начинает переписываться не пойми с кем, оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением, растлением», — сказал Уйба.
Он также заявил, что в советское время дети были действительно счастливыми людьми, а то, что происходит сейчас, это беда.