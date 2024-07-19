В Берлинской клинике «Шарите» вылечили пациента с ВИЧ

Врачам берлинской клиники «Шарите» удалось во второй раз вылечить пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщила пресс-служба медицинского комплекса.
По информации сотрудников клиники, что пациент на протяжении 5 лет не проходил противовирусную терапию. За это время у него не проявились симптомы болезни, и врачи пришли в выводу, что его иммунная система работает нормально.
«Период безвирусного наблюдения, составляющий более 5 лет, указывает на то, что вирус ВИЧ действительно может быть полностью удален из организма пациента. Поэтому мы считаем, что он излечился от ВИЧ-инфекции», — заявил профессор Олаф Пенак.
В этот раз врачи использовала новый метод лечения, пересадив пациенту стволовые клетки от донора с иммунитетом к ВИЧ, у которого была только одна копия мутантного гена CCR5 вместо двух.
«Это означает, что исцеление, вероятно, происходит не из‑за генетического состава CCR5 донора стволовых клеток, а скорее из‑за того, что трансплантированные иммунные клетки донора уничтожили все ВИЧ-инфицированные клетки пациента», — прокомментировал эксперт по ВИЧ профессор Кристиан Геблер.
В 2009 году 60-летний пациент получил положительный результат теста на ВИЧ. В 2015 году ему также диагностировали острый миелоидный лейкоз (ОМЛ).
На сегодняшний день известно о 5 случаях, когда люди смогли вылечиться от ВИЧ. Первый пациент также лечился в клинике «Шарите», его звали Тимоти Рэй Браун. По поводу еще одного случая врачи ведут активные споры, так как с момента пересадки ему стволовых клеток прошло слишком мало времени. Всего в мире, по данным берлинской клиники, насчитывается 39 млн человек с ВИЧ, поэтому процент успешного лечения болезни остается крайне низким.