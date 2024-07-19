В Берлинской клинике «Шарите» вылечили пациента с ВИЧ

На сегодняшний день известно о 5 случаях, когда люди смогли вылечиться от ВИЧ. Первый пациент также лечился в клинике «Шарите», его звали Тимоти Рэй Браун. По поводу еще одного случая врачи ведут активные споры, так как с момента пересадки ему стволовых клеток прошло слишком мало времени. Всего в мире, по данным берлинской клиники, насчитывается 39 млн человек с ВИЧ, поэтому процент успешного лечения болезни остается крайне низким.