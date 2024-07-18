Сериал «Halo» закрыли после релиза второго сезона

Стриминговый сервис Paramount+ закрыл сериал «Halo» после релиза второго сезона. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Платформа подчеркнула, что «невероятно горда этим амбициозным сериалом» и поблагодарила своих партнеров в Xbox, 343 Industries и Amblin Television, а также создателей шоу.
По информации издания, продюсеры проекта надеются найти новую площадку и выпустить-таки третий сезон «Halo». Paramount+, как утверждают источники, готов поддержать продолжение сериала вне их стриминга.
«Мы глубоко ценим миллионы поклонников, которые способствовали глобальному успеху сериала „Halo“, и мы по-прежнему привержены идее расширения вселенной „Halo“ различными способами в будущем», — отметили в 343 Industries.
Сериал «Halo» поставили по одноименной серии видеоигр-шутеров. Телеадаптация вышла в марте 2022 года. «Афиша Daily» рассказывала о ней в деталях. Второй сезон шоу представили в феврале 2024 года.