На видео засняли крупнейшее племя Амазонии, изолированное от цивилизации

Организация Survival International опубликовала редкие видеокадры, на которых запечатлели крупнейшее изолированное от цивилизации племя Амазонии. Об этом написал The Guardian.
Племя под названием машко-пиро живет на территории тропических лесов Перу. В него, по подсчетам ученых, входят около 750 человек. Племя не имеет контактов с рядовыми перуанцами и другими индейцами, но в последние месяцы стало чаще появляться вблизи чужих поселений.
Причина того, что машко-пиро стали выходить на новые территории, вероятно, в потере привычных для них земель из‑за вырубки лесов и сложностей в поиске пищи. «Они спасаются бегством от лесорубов», — пояснила миссионер Роза Падилья.
«В это время года они появляются на пляжах, чтобы добыть яйца тракайи (амазонской черепахи). Именно тогда мы находим их следы на песке. Они оставляют после себя много черепашьих панцирей», — добавила она.
По словам Падильи, племя живет «беспокойно», поскольку всегда находится «в бегах». На появившемся в сети видео машко-пиро появились всего в нескольких километрах от места, где планируется вырубка лесов.
Более 50 членов племени в июле заметили около деревни народа ине под названием Монте-Сальвадо. Группу из 17 человек также видели у соседней деревни Пуэрто-Нуэво.