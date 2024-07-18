Звезда «Тишины» Кейт Сигел снимется в черной комедии «Будь ты проклят, если сделаешь это»

Американская актриса Кейт Сигел, известная по «Падению дома Ашеров» и хоррору «Тишина», снимется в черной комедии «Будь ты проклят, если сделаешь это» («Damned If You Do»). Об этом сообщил Deadline.
Сигел также выступит исполнительным продюсером картины. Постановщиками ленты станут Джейк Рубин и Эван Метцольд, для них проект станет режиссерским дебютом.
Фильм создаст кинокомпания Objectively Good Media по сценарию Эллен Адэр и Эрика Гилда. Он расскажет о группе подростков, которые продали души дьяволу и исполнили свои заветные мечты — стали успешными и знаменитыми.
Спустя много лет герои — рок-звезда, технологический магнат и популярный активист — попытаются избежать ада. Они захотят разорвать некогда заключенный ими контракт, срок которого подходит к концу на 25-ю годовщину их школьного выпускного.
Созданием картины займутся Мэттью Р. Купер и Увакокунре Имасоджи, известный как Коки, а также Лион Хаас. Кто исполнит роли в проекте, помимо Сигел, не раскрывается.
«Нас очень повезло работать с талантливым и веселым актерским составом. Они делают нашу работу легкой и предлагают свой богатый опыт, который уже помог улучшить и без того впечатляющий сценарий», — рассказали Рубин и Метцольд.
Режиссеры признались, что сформировали с участниками фильма «замечательную команду, которая действительно ощущается как семья». «Чувствуем себя очень счастливыми <…> Это почти как если бы мы сами продали души», — пошутили они.