Майкл Фелпс обошел Серену Уильямс и Лео Месси в рейтинге лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Ранее испанская спортивная газета Marca составляла аналогичный рейтинг лучших атлетов века. Фелпс занял первое место и в этом списке, а вот в остальном перечень получился другим. Второе место отдали Усэйну Болту, третье — Роджеру Федереру. Упомянули в почетном рейтинге велосипедиста Криса Фрума, гандболиста Николу Карабатича, дзюдоиста Тедди Ринера, серфингиста Келли Слейтера, волейболиста Гильберто Гиба, фигуриста Юзуру Ханью, скалолаза Алекса Хоннолда. Девушек в рейтинг Marca не включали.