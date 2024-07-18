Майкл Фелпс обошел Серену Уильямс и Лео Месси в рейтинге лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Спортивный телеканал ESPN составил рейтинг лучших спортсменов XXI века. Его сформировали на основе голосов зрителей: в выборе приняли участие около 70 тыс. человек.
Первую строчка перечня занял американский пловец Майкл Фелпс, 23-кратный олимпийский чемпион. Больше медалей Олимпиад, чем у него, не удалось завоевать ни одному спортсмену в истории.
Второй в рейтинге оказалась теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная победительница турниров Большого шлема. Тройку замкнул аргентинский футболист Лионель Месси, обладатель восьми «Золотых мячей» и бесчисленных титулов.
Далее в списке — имена баскетболиста Леброна Джеймса, игрока в американский футбол Тома Брэди, швейцарской звезды тенниса Роджера Федерера, четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз.
В рейтинге также появились гольфист Тайгер Вудс, прозванный «самым быстрым человеком в мире» легкоатлет Усэйн Болт, трагически погибший баскетболист Кобе Брайант, теннисные соперники Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
Среди других упомянутых звезд спорта — футболист Криштиану Роналду, пловчиха Кэти Ледеки, гонщики Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер, хоккеист Сидни Кросби, боксер Флойд Мэйвезер, бейсболист Ичиро Судзуки, горнолыжница Микаэла Шиффрин, сноубордист Шон Уайт, гимнаст Кохей Учимура.
Россиян в перечне оказалось мало, точнее — всего один. 54-ю строчку занял хоккеист Александр Овечкин, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс», который считается вторым лучшим снайпером в истории НХЛ.
Ранее испанская спортивная газета Marca составляла аналогичный рейтинг лучших атлетов века. Фелпс занял первое место и в этом списке, а вот в остальном перечень получился другим. Второе место отдали Усэйну Болту, третье — Роджеру Федереру. Упомянули в почетном рейтинге велосипедиста Криса Фрума, гандболиста Николу Карабатича, дзюдоиста Тедди Ринера, серфингиста Келли Слейтера, волейболиста Гильберто Гиба, фигуриста Юзуру Ханью, скалолаза Алекса Хоннолда. Девушек в рейтинг Marca не включали.