Майкл Фелпс обошел Серену Уильямс и Лео Месси в рейтинге лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Вчера в 23:53
Фото: m_phelps00

Спортивный телеканал ESPN составил рейтинг лучших спортсменов XXI века. Его сформировали на основе голосов зрителей: в выборе приняли участие около 70 тыс. человек.

Первую строчка перечня занял американский пловец Майкл Фелпс, 23-кратный олимпийский чемпион. Больше медалей Олимпиад, чем у него, не удалось завоевать ни одному спортсмену в истории.

Второй в рейтинге оказалась теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная победительница турниров Большого шлема. Тройку замкнул аргентинский футболист Лионель Месси, обладатель восьми «Золотых мячей» и бесчисленных титулов.

Далее в списке — имена баскетболиста Леброна Джеймса, игрока в американский футбол Тома Брэди, швейцарской звезды тенниса Роджера Федерера, четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз.

В рейтинге также появились гольфист Тайгер Вудс, прозванный «самым быстрым человеком в мире» легкоатлет Усэйн Болт, трагически погибший баскетболист Кобе Брайант, теннисные соперники Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Среди других упомянутых звезд спорта — футболист Криштиану Роналду, пловчиха Кэти Ледеки, гонщики Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер, хоккеист Сидни Кросби, боксер Флойд Мэйвезер, бейсболист Ичиро Судзуки, горнолыжница Микаэла Шиффрин, сноубордист Шон Уайт, гимнаст Кохей Учимура.

Россиян в перечне оказалось мало, точнее — всего один. 54-ю строчку занял хоккеист Александр Овечкин, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс», который считается вторым лучшим снайпером в истории НХЛ.

Ранее испанская спортивная газета Marca составляла аналогичный рейтинг лучших атлетов века. Фелпс занял первое место и в этом списке, а вот в остальном перечень получился другим. Второе место отдали Усэйну Болту, третье — Роджеру Федереру. Упомянули в почетном рейтинге велосипедиста Криса Фрума, гандболиста Николу Карабатича, дзюдоиста Тедди Ринера, серфингиста Келли Слейтера, волейболиста Гильберто Гиба, фигуриста Юзуру Ханью, скалолаза Алекса Хоннолда. Девушек в рейтинг Marca не включали.

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