The Weeknd выпустил трейлер нового альбома, который завершит трилогию «After Hours» и «Dawn FM»

The Weeknd выпустил трейлер нового альбома, который станет завершением трилогии «After Hours» и «Dawn FM». Судя по всему, звезда вновь сменит свой образ.
Видео вкратце пересказывает о том, какие образы Абель Тесфайе примерял в предыдущих двух альбомах. В конце трейлера появляются персонаж певца в детском возрасте, на которого проливается свет, и фраза «В этой истории три главы».
The Weeknd не раскрыл название альбома. Видео состоит из сюрреалистичных изображений из последних четырех лет его музыкальной карьеры: спорткар, покер, красный костюм и солнцезащитные очки из «Blinding Lights», затем старик из «Gasoline» и персонажи в капюшонах из тура «After Hours Til the Dawn», завершают серию новые образы.
«Я заканчиваю третью часть этой саги, этой трилогии. Название скоро выйдет, но оно не называется так, как думают некоторые фанаты. То, что они думают, это на самом деле песня на альбоме, но это не то, как называется сам альбом», — говорил певец в интервью Variety в июне прошлого года. Какое название он имел в виду, неясно.
Перед релизом трейлера The Weeknd анонсировал концерт в Бразилии. Шоу состоится 7 сентября в Сан-Паулу.