The Weeknd выпустил трейлер нового альбома, который завершит трилогию «After Hours» и «Dawn FM»

«Я заканчиваю третью часть этой саги, этой трилогии. Название скоро выйдет, но оно не называется так, как думают некоторые фанаты. То, что они думают, это на самом деле песня на альбоме, но это не то, как называется сам альбом», — говорил певец в интервью Variety в июне прошлого года. Какое название он имел в виду, неясно.