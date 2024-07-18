Японскую гимнастку хотят исключить из олимпийской сборной за курение

19-летнюю японскую гимнастку Секо Мияту могут исключить из олимпийской сборной страны из‑за обвинений в курении. Об этом написал портал Kyodo News.
Курение считается нарушением кодекса поведения японских спортсменов. В связи с этим Ассоциация гимнастики Японии (JGA) начала расследование поведения Мияты. Гимнастка может пропустить грядущие Олимпийские игры, которые стартуют 26 июля.
Мията не присутствовала на последней тренировке гимнастической команды Японии. Почему спортсменка пропустила тренировку, неизвестно. В JGA отметили, что у нее на это были «определенные причины».
По информации СМИ, если информация о курении девушки подтвердится, ее отправят из тренировочного лагеря в Монако обратно в Японию. В этом случае национальная команда потеряет важного своего члена.
На Олимпиаде в Париже японские гимнастки рассчитывают завоевать первую олимпийскую медаль за последние 60 лет. Без Мияты, бронзовой призерки Чемпионата мира 2022 года, сделать это будет значительно сложнее.
Секо Мията — одна из сильнейших гимнасток мира. На своем дебютном мировом первенстве в 2022 году она стала восьмой в многоборье. Мията — капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике.