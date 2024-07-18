Рэйф Файнс и Стэнли Туччи предстали в роли кардиналов в трейлере «Конклава»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Конклав», в котором снялись Рэйф Файнс («Английский пациент»), Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»), Джон Литгоу («Корона») и Изабелла Росселлини («Синий бархат»).
Действие картины разворачивается в Ватикане. Папа Римский неожиданно умирает, и тогда окружавшим его священникам Католической церкви предстоит избрать нового лидера.
Руководить этим процессом поручено кардиналу Лоуренсу. В ходе обсуждений будущего папского престола кардинал оказывается в центре заговора и раскрывает тайну, которая может потрясти сами основы Церкви.
«Конклав» снял режиссер Эдвард Бергер, создатель новой версии «На Западном фронте без перемен». Сценарий картины написал Питер Строан («Снеговик», «Шпион, выйди вон!») по роману Роберта Харриса.
Ранее несколько книг Харриса уже получили экранизации. В 1994 году на экраны вышел «Фатерлянд» с Рутгером Хауэром, в 2001-м — «Энигма с Кейт Уинслет, в 2005-м — «Архангел» с Дэниелом Крейгом. Роман Полански поставил фильмы «Призрак» и «Офицер и шпион» по романам писателя. Наконец, в 2021 году вышел «Мюнхен» Кристиана Швахова по новелле Харриса.
Киноадаптация «Конклава» появится в кинопрокате 1 ноября. Фильм выпустит киностудия Focus Features.