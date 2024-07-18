Рэйф Файнс и Стэнли Туччи предстали в роли кардиналов в трейлере «Конклава»

Ранее несколько книг Харриса уже получили экранизации. В 1994 году на экраны вышел «Фатерлянд» с Рутгером Хауэром, в 2001-м — «Энигма с Кейт Уинслет, в 2005-м — «Архангел» с Дэниелом Крейгом. Роман Полански поставил фильмы «Призрак» и «Офицер и шпион» по романам писателя. Наконец, в 2021 году вышел «Мюнхен» Кристиана Швахова по новелле Харриса.