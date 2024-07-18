В Германии полиция помогла студенту вернуть украденный куст конопли

Полиция немецкого города Брауншвейг вернула 22-летнему студенту горшок с каннабисом. Об этом рассказало немецкое издание T-online.
Молодой человек по имени Йонас выращивал дома три растения каннабиса. Это допустимый лимит, который разрешено хранить по закону о легализации конопли для рекреационного потребления, вступившему в силу 1 апреля этого года.
В какой‑то момент юноша заметил пропажу одного из них. При этом, предусмотрев такое развитие событий, в каждый из горшков Йонас положил по смарт-метке AirTag. С ее помощью он быстро обнаружил дом правонарушители и подал заявление в полицию.
Потерпевший рассказал, что в полиции на его просьбу отреагировали с весельем, однако «восприняли заявление абсолютно серьезно». Вскоре с Йонас связался полицейский, сообщив об ордере на обыск по адресу, где зафиксировали трекер. В итоге правоохранители забрали горшок с балкона преступника. Им оказался 18-летний юноша.
Спустя несколько дней, в течение которых куст находился в отделении, Йонасу сообщили, что он может его забрать. Фото воссоединения хозяина со своим растением быстро разошлось в соцсетях, где в комментариях местные жители хвалят полицию за хорошую работу.