Священника, отправленного на СВО для «духовного окормления» солдат, посадили за обмен порно

Зюзинский суд Москвы признал виновным в незаконном распространении порнографии протоиерея Дмитрия Кувырталова. Его приговорили к трем годам колонии общего режима за обмен порно в мессенджере WhatsApp, сообщает ТАСС.
В марте 2023 года Кувырталова — настоятеля храма Архангела Михаила в московской деревне Летово — направили в зону военной операции. Там священник должен был «окормлять» (то есть духовно наставлять) российских военных.
Однажды Кувырталов оставил в штабе смартфон, в котором обнаружили три частные переписки с порнографическими изображениями. Одной из участниц переписки была 15-летняя девушка, отправлявшая свои изображения за деньги. В отношении священника начали проверку, его задержали и поместили в комендатуру Луганской области.
Адвокат протоиерея Денис Балуев заявил, что его подзащитного две недели незаконно удерживали в комендатуре. Лишь когда в Луганскую область приехали сыновья задержанного с юристом, Кувырталова освободили, а материалы дела направили в Следственный комитет в Москву.
На протоиерея завели уголовное дело по статье о незаконном распространении порно с использованием интернета (пункт «б» части 3 статьи 242 УК, максимальный срок — шесть лет).
Адвокат считает, что священника осудили незаконно, поскольку он пересылал фотографии по обоюдному согласию. По словам Балуева, возник прецедент, когда отправка и получение в мессенджере изображений по обоюдному согласию квалифицировано как тяжкое преступление.
«Складывается парадоксальная ситуация, при которой отправка сообщений без подключения к сети Интернет, например MMS, не образует состава преступления, а именно передача изображений через WhatsApp, Telegram и подобные мессенджеры является тяжким преступлением», — добавил он.