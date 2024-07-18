Священника, отправленного на СВО для «духовного окормления» солдат, посадили за обмен порно

Однажды Кувырталов оставил в штабе смартфон, в котором обнаружили три частные переписки с порнографическими изображениями. Одной из участниц переписки была 15-летняя девушка, отправлявшая свои изображения за деньги. В отношении священника начали проверку, его задержали и поместили в комендатуру Луганской области.