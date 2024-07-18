Шарлиз Терон снимется в фильме исландского режиссера Бальтасара Кормакура

Южноафриканская актриса Шарлиз Терон, известная по фильмам «Монстр» и «Безумный Макс: Дорога ярости», снимется в картине исландского режиссера Бальтасара Кормакура под названием «Apex». Об этом написал Deadline.
Проект будет триллером, сюжет которого описывается как микс документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». В центре истории окажется женщина-скалолаз, подвергшаяся преследованию в дикой природе.
Сценарий картины написал Джереми Роббинс. Терон выступит одним из продюсеров проекта. Помимо кинозвезды, продюсерами триллера станут Доун Олмстед, Бет Коно и Эй Джей Дикс, Иэн Брайс, Питер Чернин, Дженно Топпинг и Дэвид Рэди.
Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix. По информации издания, руководству платформы так понравился сценарий «Apex», что оно сразу же приобрело права на ленту еще до приглашения в проект Терон и Кормакура.
Бальтасар Кормакур родился в Рейкьявике в 1966 году. Он начал карьеру как актер. Известность кинематографисту принесла лента «101 Рейкьявик», в которой Кормакур выступил режиссером и исполнителем главной роли.
Позднее он срежиссировал такие картины, как «Море», «Прогулка на небеса», «Трясина», «До последнего вздоха», «Контрабанда», «Два ствола», «Эверест», «Клятва», «Во власти стихии» и «Зверь».