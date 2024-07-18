Музей современного искусства «Эрарта» проверят на пропаганду нацизма из‑за лозунга «Жыве Беларусь»

Сегодня в 21:15
Фото: ttweak.livejournal.com

Петербургский музей современного искусства «Эрарта» проверят на пропаганду нацизма. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Поводом для проверки послужила работа Сергея Гриневича под названием «Фестиваль», на которой изображены танцующие люди в народных костюмах, а также трое мужчин в деловых костюмах. Надпись под картиной гласит «Жыве Беларусь».

Лебедева заявила, что согласно выводам экспертов, «данный лозунг являлся символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС наравне с нацистским партийным приветствием».

ООО «Эрарта» обвиняют в публичном демонстрировании запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Заседание по делу пока не назначено.

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