В корме для кошек обнаружили свинец. Он опасен для жизни животных

«Свинец — это яд высокой токсичности, и его содержание в пище опасно для здоровья. К сожалению, это не первый случай отравления животных кормом за последний месяц. В июне к нам обратился владелец шпица, отравившегося кормом Moonsy», — рассказал директор фонда Григорий Балагуров.