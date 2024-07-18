В корме для кошек обнаружили свинец. Он опасен для жизни животных

В корме для кошек, выпускаемом под брендом Chammy, обнаружили свинец. Об этом сообщили в фонде охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье».
Исследования, проведенные в московской лаборатории BETA, показали, что свинец попал в корм с рыбой, курицей и говядиной. Специалисты считают, что это произошло из‑за нарушений в «структуре упаковки».
Поводом для проверки стали случаи отравления животных кормом Chammy — его выпускает компания «Форсаж». Она также продает корм для собак под брендом Moonsy.
«Свинец — это яд высокой токсичности, и его содержание в пище опасно для здоровья. К сожалению, это не первый случай отравления животных кормом за последний месяц. В июне к нам обратился владелец шпица, отравившегося кормом Moonsy», — рассказал директор фонда Григорий Балагуров.
По его словам, проверку прошли упаковки корма из разных партий, продававшихся в разных магазинах. К сожалению, во всех содержался свинец. «Результаты оказались неутешительными», — посетовал Балагуров.
Фонд намерен обратиться в Роспотребнадзор с требованием провести комплексную проверку деятельности «Форсажа». В организации уверены, что причины попадания опасных веществ в корм должны быть выявлены и устранены.
«Мы продолжим оказывать повсеместную поддержку людям, чьи питомцы пострадали от использования некачественных кормов, и не перестанем бороться за то, чтобы в России реализовывалась только качественная и соответствующая всем производственным и санитарным нормам продукция для животных», — пообещал Балагуров.