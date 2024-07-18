Звезда «Рипли» Эндрю Скотт сыграет в фильме о высадке в Нормандии

Эндрю Скотт, недавно номинированный на премию «Эмми» за сериал «Рипли», сыграет главную роль в фильме «Pressure» об исторической высадке в Нормандии, передает Deadline.
Актер сыграет капитана Джеймса Стэгга, метеоролога, который должен был информировать верховного главнокомандующего генерала Эйзенхауэра о погодных условиях, которые влияли на исход вторжения в Нормандию.
Режиссером картины выступил Энтони Марас, работающий над «Отелем Мумбаи». Он написал сценарий вместе с Дэвидом Хейгом — автором нашумевшей пьесы, на которой основан фильм.
«Главный британский метеоролог Джеймс Стэгг призван дать самый важный прогноз в истории, в результате чего он оказывается в напряженном противостоянии со всем союзным командованием. Неправильные условия могут разрушить крупнейшее в истории морское вторжение, а любая задержка чревата тем, что о нем узнает немецкая разведка. Осталось всего несколько часов, и судьба войны и жизни миллионов людей висят на волоске», — говорится в синопсисе фильма.