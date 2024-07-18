Звезда «Рипли» Эндрю Скотт сыграет в фильме о высадке в Нормандии

«Главный британский метеоролог Джеймс Стэгг призван дать самый важный прогноз в истории, в результате чего он оказывается в напряженном противостоянии со всем союзным командованием. Неправильные условия могут разрушить крупнейшее в истории морское вторжение, а любая задержка чревата тем, что о нем узнает немецкая разведка. Осталось всего несколько часов, и судьба войны и жизни миллионов людей висят на волоске», — говорится в синопсисе фильма.