Звезда «Рипли» Эндрю Скотт сыграет в фильме о высадке в Нормандии

Сегодня в 20:36
Фото: кадр из сериала «Рипли»/Showtime Networks

Эндрю Скотт, недавно номинированный на премию «Эмми» за сериал «Рипли», сыграет главную роль в фильме «Pressure» об исторической высадке в Нормандии, передает Deadline.

Актер сыграет капитана Джеймса Стэгга, метеоролога, который должен был информировать верховного главнокомандующего генерала Эйзенхауэра о погодных условиях, которые влияли на исход вторжения в Нормандию.

Режиссером картины выступил Энтони Марас, работающий над «Отелем Мумбаи». Он написал сценарий вместе с Дэвидом Хейгом — автором нашумевшей пьесы, на которой основан фильм.

«Главный британский метеоролог Джеймс Стэгг призван дать самый важный прогноз в истории, в результате чего он оказывается в напряженном противостоянии со всем союзным командованием. Неправильные условия могут разрушить крупнейшее в истории морское вторжение, а любая задержка чревата тем, что о нем узнает немецкая разведка. Осталось всего несколько часов, и судьба войны и жизни миллионов людей висят на волоске», — говорится в синопсисе фильма.

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