Московское кафе сделало мороженое в виде головы Чонгука из BTS

Корейское бистро Kook в Москве добавило в меню розовое мороженое в виде головы Чонгука — участника k-pop группы BTS. Внутри — сливки, маскарпоне и пюре из манго и маракуйи. Стоит такой инстаграмный* десерт 490 рублей.
Jungkook ice-cream вошло в летнее спешл-меню, разработанное Kook с городским медиа «Щука». Другие позиции в нем — сэндвичи на рисовом хлебе, бенто-торт с клубникой и кокосовым кремом, ягодный бабл-ти на молоке и лимонад в большой прозрачной сумке с рыбкой из маршмэллоу.
Kook и раньше экспериментировали с десертами-фигурками. К примеру, в их меню есть десерт в виде тигренка, который принимает ванну, и желейный зайчик.
Недавно другой участник BTS — Чин — пронес олимпийский огонь по Парижу. Ему компанию составили художник JR и артистка балета Мари-Клод Пьетрагала. Факел побывал в Лувре, Сорбонне и концертном зале «Олимпия».
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