Московское кафе сделало мороженое в виде головы Чонгука из BTS

Jungkook ice-cream вошло в летнее спешл-меню, разработанное Kook с городским медиа «Щука». Другие позиции в нем — сэндвичи на рисовом хлебе, бенто-торт с клубникой и кокосовым кремом, ягодный бабл-ти на молоке и лимонад в большой прозрачной сумке с рыбкой из маршмэллоу.