Франшиза Ридли Скотта возвращается к истокам в финальном трейлере фильма «Чужой: Ромул»

Студия 20th Century Studios представила финальный трейлер научно-фантастического хоррора «Чужой: Ромул» от создателя картин «Зловещие мертвецы. Черная книга» и «Не дыши» Феде Альвареса. Премьера фильма состоится 16 августа.
Действие ленты разворачивается спустя 20 лет после событий первого фильма франшизы. В центре сюжета — двое подростков, который сбегают со своей захолустной планеты и оказываются на борту заброшенного космического корабля. Вместо светлого будущего на борту судна их ждет лишь леденящий кровь ужас.
Главные роли в картине исполнили Кэйли Спэни («Падение империи», «Присцилла: Элвис и я»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Дэвид Джонссон («Ржаной переулок»), Арчи Рено («Тень и кость») и Спайк Ферн («Солнце мое»).
Феде Альварес написал сценарий совместно с Родольфо Саягесом, который также работал над предыдущими проектами постановщика. Ридли Скотт выступил продюсером проекта.
Предыдущий фильм по вселенной «Чужого», режиссером которого выступил Ридли Скотт, стал «Чужой: Завет» 2017 года. Картина была встречена смешанными отзывами: на Rotten Tomatoes лента набрала 66% одобрительных отзывов на основе 334 рецензий со средним рейтингом 6,3 из 10, а Metacritic дал оценку в 65 баллов из 100 по результатам 52 рецензий.