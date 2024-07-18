Франшиза Ридли Скотта возвращается к истокам в финальном трейлере фильма «Чужой: Ромул»

Предыдущий фильм по вселенной «Чужого», режиссером которого выступил Ридли Скотт, стал «Чужой: Завет» 2017 года. Картина была встречена смешанными отзывами: на Rotten Tomatoes лента набрала 66% одобрительных отзывов на основе 334 рецензий со средним рейтингом 6,3 из 10, а Metacritic дал оценку в 65 баллов из 100 по результатам 52 рецензий.