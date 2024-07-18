Франшиза Ридли Скотта возвращается к истокам в финальном трейлере фильма «Чужой: Ромул»

Сегодня в 19:41
Фото: 20th Century Studios/YouTube

Студия 20th Century Studios представила финальный трейлер научно-фантастического хоррора «Чужой: Ромул» от создателя картин «Зловещие мертвецы. Черная книга» и «Не дыши» Феде Альвареса. Премьера фильма состоится 16 августа.

Действие ленты разворачивается спустя 20 лет после событий первого фильма франшизы. В центре сюжета — двое подростков, который сбегают со своей захолустной планеты и оказываются на борту заброшенного космического корабля. Вместо светлого будущего на борту судна их ждет лишь леденящий кровь ужас.

Главные роли в картине исполнили Кэйли Спэни («Падение империи», «Присцилла: Элвис и я»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Дэвид Джонссон («Ржаной переулок»), Арчи Рено («Тень и кость») и Спайк Ферн («Солнце мое»).

Феде Альварес написал сценарий совместно с Родольфо Саягесом, который также работал над предыдущими проектами постановщика. Ридли Скотт выступил продюсером проекта.

Предыдущий фильм по вселенной «Чужого», режиссером которого выступил Ридли Скотт, стал «Чужой: Завет» 2017 года. Картина была встречена смешанными отзывами: на Rotten Tomatoes лента набрала 66% одобрительных отзывов на основе 334 рецензий со средним рейтингом 6,3 из 10, а Metacritic дал оценку в 65 баллов из 100 по результатам 52 рецензий.

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